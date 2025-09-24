Messina – La giornalista Laura Simoncini è stata riconfermata alla presidenza della sezione messinese “Carmelo Garofalo” dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (Ucsi). Ad eleggerla all’unanimità il Consiglio Direttivo che la affiancherà per il quadriennio 2025-2029. Laura Simoncini, vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, è collaboratrice di “Gazzetta del Sud” ed “Rtp”, e da quasi un ventennio è impegnata nell’Ucsi, anche livello regionale, ricoprendo la carica di segretaria da ben due mandati.

Nel corso dell’assemblea elettiva si è tenuto un intervento spirituale curato da mons. Giò Tavilla, assistente ecclesiastico dell’Ucsi Messina. Ad affiancare la presidente Simoncini, il direttivo composto da Domenico Interdonato (vicepresidente), Letizia Lucca (segretaria), Tiziana Sidoti (tesoriera). Consiglieri: Italia Moroni Cicciò, Lucia Gaberscek, Rocco Papandrea, Antonio Morreale, Antonio Baglio. <<Sono orgogliosa di essere stata riconfermata alla guida dell’Ucsi provinciale – ha detto Laura Simoncini –. Una sezione storica, da sempre presenza importante, radicata e attiva all’interno del territorio. Nonostante il mondo editoriale stia attraversando una crisi profonda, l’impegno dei comunicatori cattolici è quello di promuovere un’informazione etica e responsabile. Noi giornalisti, soprattutto nell’era delle fake news, siamo chiamati quotidianamente a dare informazioni autentiche ricercando quell’approfondimento che oggi rappresenta una vera e propria sfida>>.