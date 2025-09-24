Un’ondata di maltempo sta interessando la Sicilia, con piogge e temporali che, dopo aver colpito la parte occidentale dell’isola, si stanno spostando verso est. Come previsto dal meteorologo Marco Gelfo, un vortice ciclonico (vedi foto) sta portando instabilità su gran parte della regione, e le prime precipitazioni hanno già raggiunto la provincia di Ragusa.

Previsioni per il resto della giornata

Le piogge e i temporali che hanno caratterizzato la notte e la mattinata nelle zone occidentali lasceranno spazio a un’instabilità diffusa nel pomeriggio. I fenomeni più intensi si concentreranno sulle aree settentrionali, centrali e orientali. Gli ultimi aggiornamenti satellitari confermano che i temporali stanno interessando anche i settori meridionali e sud-orientali, tra cui la provincia di Ragusa.

Le temperature sono in lieve calo, in particolare nelle zone occidentali e settentrionali. I venti soffieranno moderati da nord-ovest, con raffiche più forti sul Tirreno. I mari saranno mossi, con il Tirreno che risulterà molto agitato.