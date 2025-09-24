Fase di maltempo sempre più evidente in Sicilia. Una cella temporalesca, già formatasi sul Canale di Sicilia, si sta muovendo verso la provincia di Ragusa e potrebbe raggiungere anche le aree più orientali nel corso della giornata. Lo annunciano le ultime previsioni di meteo Ispica (vedi foto) a conferma dell’allerta meteo gialla annunciata ieri dal Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia per oggi, 24 settembre.

Maltempo in Sicilia: le previsioni per oggi, mercoledì 24 settembre

Come previsto dalle analisi del meteorologo Marco Gelfo de Il mio meteo Sicilia, un vortice ciclonico proveniente dal Nord Italia sta portando un’ondata di instabilità che interesserà gran parte dell’isola.

Le prime piogge e temporali interesseranno le zone occidentali tra la notte e la mattina. Nel pomeriggio, l’instabilità si estenderà al resto della regione, con fenomeni più intensi attesi nelle aree settentrionali e centro-orientali. Gli ultimi aggiornamenti satellitari indicano la possibilità di temporali anche sui settori meridionali e sud-orientali, mentre a ovest sono previste schiarite.

Le temperature scenderanno leggermente, soprattutto nelle zone occidentali e settentrionali. I venti ruoteranno e soffieranno moderati da nord-ovest, con rinforzi sul Tirreno, mentre sullo Ionio saranno moderati da libeccio. I mari risulteranno generalmente mossi, con il Tirreno molto mosso.