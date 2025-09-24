Ragusa – Per agevolare l’afflusso di visitatori ed evitare problemi di traffico e parcheggio, è stato istituito un servizio navetta dedicato in occasione della Fiera Agricola Mediterranea (FAM), in programma a Ragusa dal 26 al 28 settembre. Il servizio, curato dall’azienda Tumino, collegherà il Palaminardi direttamente all’ingresso della fiera per tutta la durata dell’evento.
L’iniziativa, promossa con il supporto degli enti e delle associazioni coinvolte nell’evento, mira a rendere l’esperienza di visita più comoda e accessibile per il pubblico.
Il servizio navetta sarà operativo nei seguenti orari, che coincidono con l’apertura e la chiusura della fiera:
– Venerdì 26 e Domenica 28 Settembre: dalle 09:30 alle 21:30
– Sabato 27 Settembre: dalle 09:30 alle 23:30
Il costo del biglietto è di 1 euro per la singola corsa (solo andata) e di 2 euro per il biglietto andata e ritorno.
“Tutto pronto per la FAM2025! – sottolinea l’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri – Grazie al servizio di pullman navetta dedicato, si potrà parcheggiare al Palaminardi e raggiungere la fiera in tutta comodità. Il servizio navetta garantisce un collegamento diretto porterà dall’area parcheggio fino all’ingresso principale di Via Prof. Vincenzo Malfitano”.
