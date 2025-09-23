Confagricoltura Sicilia accoglie positivamente il ritorno dell’Onorevole Luca Sammartino alla guida dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea, augurandogli buon lavoro nella certezza che, come nel suo stile, saprà dialogare attivamente con chi rappresenta gli imprenditori agricoli siciliani.

“Di lavoro e di sfide urgenti non ne mancano – dichiara il Presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona – in un comparto strategico che attende risposte concrete: la grave crisi idrica, la necessità di riformare i consorzi di bonifica e l’emergenza fitosanitaria causata dalla diffusione della peronospora, che ha colpito duramente vigneti e colture orticole provocando cali produttivi fino al 95% in alcune province, con danni stimati oltre 350 milioni di euro. Questo scenario è aggravato dai cambiamenti climatici e dai ritardi infrastrutturali che mettono a rischio la sopravvivenza delle imprese agricole locali”.

“Nella sua azione di governo – aggiunge Marchese Ragona – l’assessore Sammartino potrà contare, come sempre, nel contributo di Confagricoltura come interlocutore attento, costruttivo e collaborativo, con l’obiettivo comune di promuovere soluzioni concrete e sostenibili per il rilancio del settore e la valorizzazione delle produzioni agricole siciliane”.