Caltanissetta – È morto oggi pomeriggio all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta Michele Domenico Trentuno, il ragazzo di 17 anni che lo scorso 11 settembre era rimasto gravemente ferito in un incidente in monopattino in viale Regina Margherita.

Il giovane, le cui condizioni erano apparse subito disperate, era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e successivamente ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove è deceduto dopo due settimane di agonia. A ottobre avrebbe compiuto 18 anni.