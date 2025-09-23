Dagli Stati Uniti arriva la Dieta del Piatto Unico, un regime alimentare che promette di far perdere fino a 5 kg in due settimane, senza rinunciare a un pasto completo. L’idea è semplice e pratica: concentrare tutti i nutrienti essenziali (carboidrati, proteine e grassi) in una sola portata, sia a pranzo che a cena. Questo metodo non solo sazia, ma assicura che il corpo assimili tutto ciò di cui ha bisogno.

Come funziona la dieta

La dieta si basa sull’equilibrio tra i cibi, privilegiando ingredienti sani e naturali, con un ruolo di primo piano per frutta e verdura. È consigliato bere almeno 2 litri d’acqua al giorno e affiancare al regime alimentare circa mezz’ora di attività fisica, anche leggera, per almeno quattro giorni a settimana.

È fondamentale, prima di iniziare, consultare un medico o un nutrizionista, specialmente in caso di patologie o gravidanza.

Menù settimanale tipo

Ecco un esempio di menù settimanale, che può essere adattato in base ai propri gusti e alla stagionalità degli alimenti:

Lunedì:

Pranzo: Spaghetti con tonno, pollo con peperoni e insalata di pomodoro.

Cena: Uova sode, verdure grigliate e una fetta di pane.

Martedì:

Pranzo: Riso integrale con cavolfiore.

Cena: Pollo alla piastra, insalata mista e pane.

Mercoledì:

Pranzo: Riso integrale con funghi, pollo arrosto e spinaci.

Cena: Salmone con broccoli al vapore.

Giovedì:

Pranzo: Mozzarella, pomodoro, pane e insalata mista.

Cena: Zuppa di legumi e pane.

Venerdì:

Pranzo: Spaghetti al pomodoro e basilico, frittata con verdure.

Cena: Merluzzo con bieta e pane.

Sabato:

Pranzo: Pasta con broccoli, carne di vitello arrostita e asparagi lessi.

Cena: Seppie alla piastra, insalata mista e pane.

Domenica:

Pranzo: Pasta con pomodorini e melanzane.

Cena: Pesce al vapore, insalata mista e carote al limone.

Per colazione e spuntini, la dieta suggerisce un bicchiere di latte parzialmente scremato, fette biscottate e marmellata, noci o un frutto.