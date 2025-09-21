Ragusa – Ultimo dei dieci appuntamenti, oggi domenica 21 settembre, con la rassegna Alchimia delle Parole. A palazzo La Rocca a Ragusa Ibla, alle 18,00, va in scena “Una finestra sul mondo”, con l’attrice Evelyn Famà e Massimo Leggio. “Un viaggio attraverso pagine di ogni tempo, per scoprire come la letteratura ha saputo raccontare la società con i suoi vizi e le sue virtù – spiega Massimo Leggio, che della rassegna è anche direttore artistico -.

Una carrellata di testi ironici, intensi e sorprendenti, per una serata divertente che chiuderà in bellezza la rassegna”. A breve, intanto, sarà svelata la programmazione della stagione teatrale 2025-2026 che si terrà nello spazio culturale di viale Europa 85 oltre a tutte le novità che accompagneranno la stagione autunnale e invernale.