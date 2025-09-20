Ragusa – La Passalacqua Ragusa Basket si appresta domenica a scendere in campo per la IX edizione del Memorial Francesco Passalacqua. Alle 18 al Palaminardi, l’esordio tra le mura amiche contro il Golfo Basket Alcamo. Un test importante nell’ottica della preparazione, utile a verificare lo stato di forma e i meccanismi di gioco impostati. Il team allenato da Mara Buzzanca, con i nuovi innesti, è pronto ad affrontare la nuova stagione sportiva.

Il doppio impegno quotidiano, per parte tecnica e tattica unita a quella atletica, dettato dallo studio attento dei carichi di lavoro e di recupero, indoor e outdoor, è stato la costante del primo mese di allenamento. La scorsa settimana Ragusa aveva effettuato un primo scrimmage proprio ad Alcamo, amichevole che aveva consegnato a Ragusa buoni elementi sullo stato di salute del team.

Tornando al ‘IX Memorial Francesco Passalacqua’ in programma domenica 21 settembre al Palaminardi, “Non vediamo l’ora di scendere in campo – dice Chiara Consolini capitana della Passalacqua Ragusa -. Stiamo lavorando con grande intensità e impegno e aspettiamo i nostri tifosi nel nido delle aquile, il Pala Minardi. Affronteremo il team di Alcamo, che quest’anno si affaccia al campionato di serie A2; sono certa che sarà un bel match”.

Sabato 20 settembre a partire dalle 21,00 la squadra al completo parteciperà in piazza Libertà a Ragusa all’avvio della stagione sportiva delle più importanti realtà cittadine organizzato dall’Amministrazione comunale di Ragusa; poi qualche ora di riposo prima del match di domenica in programma alle 18.00. Gli impegni pre season però non sono finiti. La Passalacqua Ragusa basket sarà tra le protagoniste del XIX Memorial Paola Mazzali in programma il 27 e 28 settembre a Bolzano, quadrangolare che disputerà assieme alla squadra organizzatrice, Alperia Basket Bolzano con Golfo Basket Alcamo e Sanga Milano.