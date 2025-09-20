Ragusa – Nuova Acropoli Ragusa annuncia un affascinante appuntamento con la storia e la filosofia. Oggi, sabato 20 settembre, alle ore 18:30, presso il BAM (in via Palermo), si terrà l’incontro culturale a ingresso libero dal titolo “Miti e simboli dell’Antico Egitto”.
Il relatore, Fausto Lionti, direttore di Nuova Acropoli Ragusa, accompagnerà il pubblico in un’esplorazione profonda e suggestiva di una delle civiltà più misteriose.
L’incontro si propone di rispondere a diverse domande, tra cui:
Qual era il simbolismo del tempio egizio e quale legame aveva con lo sviluppo spirituale dell’uomo?
Qual è il valore dei miti egizi e cosa possiamo imparare da loro per la vita di tutti i giorni?
Un’occasione unica per scoprire i segreti dell’Egitto, un mondo che continua a ispirare e a far riflettere.
