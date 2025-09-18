Per chi cerca un modo rapido per disintossicarsi e sentirsi più leggero, la dieta della frutta può essere una soluzione. Povera di calorie e ricca di vitamine e minerali, questa dieta “crudista” aiuta a depurare l’organismo, ma richiede cautela. Essendo sbilanciata dal punto di vista nutrizionale (scarsa in proteine), non va seguita per più di due o tre settimane consecutive.

Il menù settimanale che segue (è puramente indicativo e non può essere seguito senza aver chiesto il parere del proprio medico di famiglia. E’ vietato a chi soffre di patologie importanti come il diabete) può aiutare a sgonfiare l’addome in modo efficace.

Menù tipo della dieta della frutta (esempi)

Giorno 1: Melone e prosciutto

Colazione: una fetta di melone e 2 cracker.

Spuntino: uno yogurt magro con melone a tocchetti.

Pranzo: prosciutto crudo sgrassato (25g), insalata mista (lattuga, melone a cubetti), 5 cracker.

Spuntino: una fetta di melone.

Cena: insalata mista (lattuga, melone, pomodorini, cipolline) con 60g di parmigiano a cubetti.

Giorno 2: Prugne e formaggio

Colazione: 150g di prugne e 2 fette biscottate.

Spuntino: uno yogurt magro con prugne a tocchetti.

Pranzo: insalata mista (riccia, prugne, finocchio) con 100g di formaggio magro e 4 fette biscottate.

Spuntino: 4 prugne.

Cena: insalata mista (lattuga, prugne, mais) con 60g di formaggio magro e 4 fette biscottate.

Giorno 3: Pesche e pesce

Colazione: una pesca, un cucchiaino di miele e 2 grissini.

Spuntino: uno yogurt magro con mezza pesca a tocchetti.

Pranzo: branzino al cartoccio (120g) e 3 grissini.

Spuntino: una pesca.

Cena: insalata mista (lattuga, pesche) con 80g di mozzarella e 4 cracker integrali.

Giorno 5: Uva e branzino

Colazione: un grappolo d’uva e 2 fette biscottate.

Spuntino: uno yogurt magro con 4 acini d’uva.

Pranzo: insalata mista (insalata riccia, uva) con 70g di groviera.

Spuntino: un grappolo d’uva.

Cena: branzino al sale (120g) e 2 cracker integrali.

Giorno 6 e 7: Ananas e bresaola/yocca

Colazione: 3 fette di ananas fresco e 2 grissini integrali.

Spuntino: uno yogurt magro con ananas a tocchetti.

Pranzo: insalata mista (cicoria, ananas) con 70g di bresaola a dadini e 2 fette biscottate.

Spuntino: 2 fette di ananas fresco.

Cena: insalata mista (germogli di soia, ananas) con 70g di yocca e 20g di pinoli, accompagnata da 2 cracker integrali.