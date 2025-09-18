Buone notizie per i viaggiatori siciliani che amano Parigi. La compagnia aerea Transavia ha annunciato il suo ritorno all’aeroporto di Comiso e un nuovo collegamento diretto low cost. A partire dal 4 aprile 2026, sarà attivo un nuovo collegamento diretto tra Comiso e Parigi, con una frequenza settimanale ogni sabato.

I biglietti per la “Ville Lumière” sono già disponibili sul sito ufficiale di Transavia, con prezzi a partire da soli 19,99 euro. Un’opportunità imperdibile per chi sogna di visitare la capitale francese a costi accessibili.