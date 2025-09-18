Ragusa – L’ASP di Ragusa rinnova il proprio impegno nella prevenzione oncologica e dedica una giornata speciale all’HPV DNA Test, esame fondamentale per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina. L’iniziativa, prevista per giovedì 25 settembre, coinvolgerà tutti i consultori familiari della provincia e sarà rivolta gratuitamente alle donne di età compresa tra i 30 e i 64 anni, senza necessità di prenotazione (fino a esaurimento posti).

L’HPV DNA Test consente di rilevare l’eventuale presenza del Papilloma Virus (HPV), principale causa del tumore al collo dell’utero, anche quando non sono ancora presenti lesioni. È un test raccomandato dai programmi nazionali di screening, previsto a partire dai 30 anni e con cadenza quinquennale in caso di esito negativo, come indicato dal Ministero della Salute.

«I consultori familiari dell’ASP – spiega la dottoressa Nunziata Pace, direttrice della U.O.S.D. Coordinamento Consultori – sono punti di riferimento per la salute delle donne in tutte le fasi della vita. Questa giornata rappresenta un’occasione concreta per rafforzare la cultura della prevenzione e incoraggiare una partecipazione sempre più ampia agli screening».

Il Direttore generale, Giuseppe Drago, sottolinea che «la prevenzione è la chiave per ridurre l’impatto delle malattie oncologiche. Offrire test gratuiti e facilmente accessibili è un investimento in salute pubblica, che permette di intervenire in tempo e salvare vite».

L’Open Day si svolgerà nella giornata di giovedì 25 settembre dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00. Le donne interessate potranno recarsi direttamente nei consultori della provincia per eseguire il test. In caso di esaurimento degli slot disponibili sarà comunque possibile prenotare l’esame per una data successiva, così da garantire a tutte la possibilità di partecipare allo screening. Per consultare sedi e recapiti dei consultori familiari: www.asp.rg.it/consultorio-familiare.