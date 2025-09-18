Ragusa – Stanno per entrare nel vivo le celebrazioni in onore di Maria Santissima Addolorata che, come sempre, caratterizzano questo periodo del mese di settembre. Dopo che è già stato dato il via, lunedì scorso, al periodo della “Sittina” rivolta alla Vergine e dopo che ogni giorno, sino a domenica, ci sarà la santa messa alle 18, preceduta alle 17 dalla recita del Rosario, con il Settenario che sarà animato dal coro della parrocchia Anime sante del Purgatorio, all’organo il maestro Giovanni Cappello, nel fine settimana sono in programma alcune iniziative.

In particolare, domani, venerdì 19 settembre, dalle 19 alle 21,30, ci sarà una passeggiata fotografica esperienziale tra i vicoli del quartiere degli Archi. Sabato, invece, dalle 18,30 alle 21,30, la visita guidata tra le antiche chiese del quartiere degli Archi, con ascolto dell’organo della chiesa delle Anime sante del Purgatorio e salita al campanile. In entrambi i casi si tratta di una iniziativa promossa da Novum 1693 cantiere culturale. Essendoci posti limitati è consigliata la prenotazione e si può chiamare al numero 366.1373234 o 351.4375703. Intanto, domenica scorsa, si è registrata l’inaugurazione delle mostre fotografiche “Raccontare una festa” e “Vicoli perduti” all’interno della chiesa di San Filippo Neri. Resterà aperta sino a domenica 21 settembre dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,30. Il supporto mediatico delle iniziative del programma è a cura dell’impresa Gali group trasporti & logistica di Ispica sempre molto attenta a mettere in evidenza eventi religiosi come questo che puntano a sottolineare gli aspetti identitari di una comunità.

