Gela – “In riferimento al blitz antidroga condotto a Gela, che ha portato all’esecuzione di 15 ordinanze di custodia cautelare, desidero esprimere le più sentite congratulazioni all’Arma dei Carabinieri, in particolare al Comando Provinciale di Caltanissetta, guidato dal Colonnello Alessandro Mucci”.

“L’operazione, che ha smantellato un’organizzazione criminale capace di dirigere i propri traffici illeciti persino dalle celle del carcere, è un chiaro e potente segnale. Dimostra, inequivocabilmente, che lo Stato è presente, vigile e determinato a colpire il crimine organizzato senza tregua, senza sconti intercettando i traffici illeciti con tempestività. Il messaggio che viene da Gela oggi è forte e chiaro: non esiste luogo sicuro per i criminali. Non nei quartieri, non nelle piazze di spaccio e, tantomeno, all’interno degli istituti penitenziari. Lo Stato riafferma la sua autorità e la sua capacità di penetrare e smantellare le organizzazioni mafiose pericolose come quelle che fanno riferimento ai Rinzivillo”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Sallemi, componente della commissione Antimafia.