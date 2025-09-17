Un lotto di salmone norvegese affumicato in vendita nel nostro Paese è stato richiamato dal Ministero con un alert listeria. Sul sito del ministero della Salute è stato pubblicato un avviso di richiamo da parte di un operatore del settore alimentare per “presenza di listeria monocytogenes”, nel quale “si invitano i consumatori che avessero acquistato il prodotto di non procedere al consumo e di restituirlo al punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto”.

In particolare si tratta del salmone norvegese affumicato del marchio KV Nordic, commercializzato a nome di Eurofood Spa, lotto di produzione 486238, prodotto da Koral Sa nello stabilimento con sede in Polonia e con data di scadenza 4 ottobre 2025. Viene venduto in confezioni da 100 grammi e le immagini del prodotto sono state rese disponibili nel testo dell’avviso pubblicato sul sito del ministero in data 12 settembre. Motivo della segnalazione “richiamo per rischio microbiologico”.