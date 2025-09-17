Ragusa – Martedì 23 settembre alle ore 11:00, presso la sala Giunta di Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 50a edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea di Ragusa (F.A.M.). L’evento fieristico si svolgerà a Ragusa da venerdì 26 a domenica 28 settembre 2025.

Le novità di questa edizione e il programma completo della manifestazione saranno illustrati dai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni coinvolte: il Comune di Ragusa, la Camera di Commercio, il Libero Consorzio Provinciale, l’Istituto Zootecnico Sperimentale di Palermo e il Consorzio Provinciale Allevatori.