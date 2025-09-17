Modica – “Saranno due giornate intense e di grande condivisione quelle che andremo a vivere al Pizzo il prossimo fine settimana”. A parlare è l’assessore al Turismo, Tino Antoci. “Oggi in conferenza stampa con chi ha promosso l’iniziativa e assieme al mondo del commercio e dell’imprenditoria del quartiere storico di Modica, abbiamo presentato Mani in Arte, questa è una vetrina, che sarà al quartiere Pizzo a Modica alta, il 19 e il 20 di questo mese di settembre e che avrà il suo cuore al Belvedere da cui si gode la straordinaria vista della nostra Città.

Grazie alla vivacità dei commercianti di Modica alta che alle inutili chiacchiere e alle lamentele piccine di chi ha poco da fare ma molto di scrivere sui social, hanno sostituito l’operatività e l’impegno vero per il quartiere, via Pizzo vivrà due giorni in cui si trasformerà in una vera e propria galleria d’arte tra istallazioni, opere della street art, mostre, laboratori unendo a tutto questo musica, food e beverage. E noi ci siamo e saremo sempre con chi è in prima linea per fare di Modica un posto migliore, così come già successo a Marina di Modica. A fianco dei commercianti e degli esercenti di Marina lo scorso fine settimana e di quelli di Modica alta il prossimo. La nostra amministrazione è vicino a chi agisce per il bene del proprio quartiere, per il luogo dove vive, lavora, produce e opera. In sinergia con loro e a sostegno delle loro iniziative.

E venerdì e sabato prossimi, sarà un’altra occasione per vivere da vicino Modica alta, ascoltare la voce del quartiere direttamente dalla Gente che lì vive e che incontreremo con enorme piacere. E per far conoscere a chi ancora non li conosce, la bellezza di luoghi di cui essere orgogliosi. Sul Pizzo, abbiamo idee importanti e lo abbiamo detto stamattina: stiamo discutendo di ZTL e non solo di questo e stiamo lavorando per valorizzare e rendere ancora più attraente una delle perle della nostra Città. Peraltro, abbiamo deciso di mettere a disposizione gratuitamente di quanti lo vorranno -in occasione di quei giorni che sono la conclusione della Settimana Europea della Mobilità sostenibile- le bici elettriche in dotazione al nostro comune, per raggiungere da Modica bassa la parte alta della nostra Città, godendo anche la bellezza del percorso che arriva in un posto dal fascino indescrivibile”