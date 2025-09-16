Vittoria – Continua senza sosta l’attività della Protezione Civile di Vittoria e Scoglitti contro il fenomeno delle “fumarole”. Nonostante le campagne di sensibilizzazione, sono ancora numerosi i casi di roghi di rifiuti agricoli, in particolare lungo la fascia trasformata.

Solo nell’ultima notte, il servizio antifumarole ha individuato e identificato quattro aziende agricole responsabili di aver appiccato il fuoco. I loro titolari sono stati segnalati per l’avvio dell’iter sanzionatorio.

Il persistere di questa pratica illegale, nonostante i rischi per l’ambiente e la salute pubblica, dimostra che il problema è ancora diffuso e richiede un costante presidio del territorio.