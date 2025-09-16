Ieri sera, è arrivata al Vescovo Salvatore la triste notizia della tragica morte, a causa di un incidente stradale in Tanzania, di suor Lilian Gladson Kapongo, Superiora Generale delle Carmelitane Missionarie, Suor Maria Nerina De Simone, Consigliera e Segretaria Generale, Suor Damaris Matheka, Consigliera Provinciale, Suor Stellamaris Muthini e del loro autista. Suor Paulina Crisante Mipata si trova in gravissime condizioni in ospedale.

Il Vescovo si riserva di dare più avanti ulteriori notizie appena arriveranno aggiornamenti dalla Congregazione. Intanto il nostro Vescovo chiede la carità del suffragio per le care suore e il loro autista.

Messaggio del Vescovo Salvatore

«Con profonda commozione ho appreso della tragedia che ha colpito la Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambin Gesù, strappando alla vita, in un terribile incidente stradale, suor Lilian Gladson Kapongo, Superiora Generale della Congregazione, Suor Maria Nerina De Simone, Consigliera e Segretaria Generale, Suor Damaris Matheka, Consigliera Provinciale, Suor Stellamaris Muthini e del loro autista.

Dinanzi ad una grande sofferenza, come quella che oggi sconvolge la vita della nostra Diocesi, vorrei farmi vicino alla Congregazione delle Carmelitane Missionarie a noi tanto cara e vicina, con la preghiera e la condivisione sincera.

In particolare, desidero esprimere la mia vicinanza e l’affetto della Chiesa di Noto a Suor Paulina Crisante Mipata che si trova in gravissime condizioni in ospedale. Accompagniamola con la nostra supplica fiduciosa perché il Signore le doni forza, coraggio e una pronta guarigione.

«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà» (Gv 11,25).

A questa speranza ci leghiamo oggi, nel pianto e nello smarrimento, con la certezza che l’amore di Dio è più forte di ogni male. A tutta la Congregazione, così duramente colpita, rinnovo la mia vicinanza, l’affetto mio e di tutta la Diocesi e l’affido all’intercessione della Vergine Maria, di Madre Maria Crocifissa Curcio e Padre Lorenzo van den Eerenbeemt. Sosteniamoci nel Signore, Buon Samaritano, che sulle strade del mondo vede e accoglie tutti i dolori e le sofferenze dell’uomo. Vi benedico di cuore! Il vostro Padre Vescovo Salvatore