L’Assegno Unico per i figli a carico sarà in pagamento la prossima settimana. Si tratta di un sostegno economico mensile destinato a tutte le famiglie che ne fanno richiesta e che vedono l’importo calcolato in base al proprio ISEE.

Le date dei pagamenti fino a fine anno

L’INPS ha confermato che gli accrediti di settembre sono previsti per lunedì 22 e martedì 23. L’istituto ha anche comunicato le date dei pagamenti fino alla fine del 2025:

Ottobre: 20-21

Novembre: 20-21

Dicembre: 17-19

Gli importi e la platea dei beneficiari

L’importo dell’assegno varia in base all’ISEE del nucleo familiare. Per il 2025, l’importo minimo è di circa 57 euro (per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima di 45.939,56 euro), mentre l’importo massimo può arrivare a 224 euro per chi rientra nella fascia ISEE più bassa (fino a 17.227,33 euro).

Finora, sono state oltre 6,1 milioni le famiglie che hanno ricevuto l’assegno nel 2025, per un totale di quasi 9,7 milioni di figli sostenuti.