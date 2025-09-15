Ragusa – Due squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute questa mattina, intorno alle 5:00, per domare un incendio scoppiato all’interno del nuovo McDonald’s, prossimo all’apertura, in via La Pira a Ragusa.

I pompieri, arrivati prontamente sul posto, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando che si propagassero all’intera struttura. L’incendio ha comunque causato danni a parti del controsoffitto e agli arredi. Oltre ai Vigili del fuoco, è intervenuta anche la Polizia di Stato per gli accertamenti del caso. Le cause che hanno innescato il rogo sono ancora in corso di valutazione.