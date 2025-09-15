Vittoria – Da oggi, lunedì 15 settembre, a Vittoria sarà attivo il nuovo servizio promosso dall’Amministrazione comunale: lo Sportello Diritti del Cittadino.

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, i cittadini potranno contattare i numeri 0932 514764 e 0932 514765 per segnalare disservizi legati all’attività amministrativa, come ad esempio problematiche relative al servizio idrico, al verde pubblico, alle strade (buche e manutenzioni) o pratiche ancora inevase.

Le segnalazioni ricevute saranno tempestivamente inoltrate alle direzioni competenti, al fine di garantire una risposta rapida ed efficace.

“Con l’attivazione dello Sportello del Cittadino – sottolinea il Sindaco Francesco Aiello – vogliamo rafforzare il legame tra Amministrazione e comunità. L’obiettivo è quello di essere sempre più vicini ai cittadini, ascoltando le loro esigenze quotidiane e intervenendo con maggiore rapidità. È un passo importante per rendere il Comune una casa davvero aperta e accessibile a tutti.”