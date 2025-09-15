Scicli – Il Comune di Scicli comunica che, in ragione di un intervento programmato, in data 16 settembre 2025 sarà interrotta l’erogazione dell’acqua proveniente dal serbatoio Currumeli che alimenta il territorio compreso tra contrada barone a Donnalucata e contrada Punta Corvo, compresa la frazione di Cava d’Aliga.
Tuttavia l’alimentazione idrica di Cava d’Aliga e Punta Corvo sarà garantita per il 90% dal serbatoio Bruffalori sito in Sampieri.
Si comunica inoltre che, al fine di eseguire una serie di verifiche e/o interventi programmati, l’erogazione dell’acqua proveniente dal serbatoio Currumeli di Donnalucata sarà chiusa per tre settimane nei giorni di lunedì notte e giovedì notte.
Sarà comunque garantita l’alimentazione idrica di Cava d’Aliga e Punta Corvo grazie all’attingimento per il 90% dal serbatoio Bruffalori di Sampieri.
Lascia un commento