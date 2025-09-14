Ragusa – Momenti di forte tensione si sono vissuti sabato mattina al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, dove un paziente di nazionalità tedesca ha dato in escandescenze. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha perso il controllo per ragioni ancora da chiarire.

Secondo le prime ricostruzioni, il paziente ha scatenato il caos nella struttura, colpendo con un pugno il vetro del triage e danneggiando una porta d’ingresso del pronto soccorso. L’episodio ha generato scompiglio e paura nella sala d’attesa, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

La guardia giurata in servizio è intervenuta prontamente per cercare di riportare la calma, fino all’arrivo delle forze dell’ordine che hanno gestito la situazione.