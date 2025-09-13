Ragusa – “Accolgo onorato la nomina e ringrazio per la fiducia concessa. L’Istituto rappresenta un ente di fondamentale importanza per il diritto alla casa, che oggi, più che mai, rappresenta un tema sociale caro alle famiglie. Chi mi ha preceduto, Paolo Santoro ha fatto un grande lavoro e lo ringrazio. So che ancora c’è molto da fare e proverò a portare la mia professionalità al servizio dell’Istituto e dei cittadini. Proprio i cittadini, le giovani coppie e le famiglie sono e saranno al centro delle politiche dello Iacp.

Non appena avverrà il mio insediamento ci metteremo al lavoro per progettare, intercettare finanziamenti, realizzare importanti opere di manutenzione. Spero di poter dare il mio contributo di esperienza e professionalità. Subito dopo l’annuncio da parte degli organi regionali ho ricevuto una miriade di attestati di stima e auguri di buon lavoro e ringrazio sinceramente tutti per la fiducia”.