Si avvicina il momento del pagamento dell’Assegno Unico Universale per il mese di settembre 2025. L’INPS ha già diffuso il calendario completo degli accrediti per il secondo semestre dell’anno, chiarendo le date e i criteri di calcolo del contributo.

Le prossime date da segnare

Per i beneficiari che già ricevono la prestazione senza variazioni, l’accredito di settembre è previsto tra il 22 e il 23 del mese.

Per chi invece ha presentato una nuova domanda o ha avuto modifiche, il pagamento della prima rata avverrà come di consueto nell’ultima settimana del mese successivo alla richiesta. Eventuali conguagli a credito o a debito verranno accreditati nella stessa data.

Ecco il calendario completo delle erogazioni:

Settembre: 22-23

Ottobre: 20-21

Novembre: 20-21

Dicembre: 17-19

L’Assegno Unico è una misura mensile che ha unificato diversi aiuti alle famiglie, come le vecchie detrazioni fiscali e gli assegni familiari. Il suo importo varia in base al numero dei figli, all’età e all’indicatore ISEE, e può prevedere maggiorazioni in caso di figli con disabilità.