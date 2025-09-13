Settembre porta novità per l’Assegno Unico e Universale. Come comunicato dall’INPS con il messaggio n. 2229, il contributo economico per le famiglie con figli è stato aggiornato e ha un calendario di pagamenti già definito fino alla fine del 2025.

Le date dei prossimi pagamenti

Per le famiglie che ricevono già la prestazione, l’accredito è previsto tra lunedì 22 e martedì 23 settembre.

Chi ha presentato una nuova domanda, o ha comunicato variazioni, dovrà invece attendere l’ultima settimana del mese per la prima erogazione, che includerà anche eventuali arretrati.

Ecco il calendario completo dei prossimi pagamenti:

Settembre: 22-23

Ottobre: 20-21

Novembre: 20-21

Dicembre: 17-19

Importi e maggiorazioni

Il calcolo dell’Assegno Unico si basa su diversi fattori, tra cui il reddito familiare (certificato dall’ISEE), il numero di figli a carico e la presenza di maggiorazioni speciali.

Un aspetto importante è la rivalutazione dello 0,8% applicata agli importi per compensare l’inflazione, un piccolo ma fondamentale adeguamento per proteggere il potere d’acquisto delle famiglie.

L’importo base viene integrato con maggiorazioni per:

Famiglie con figli con disabilità.

Nuclei con almeno tre figli.

Genitori con figli di età inferiore a un anno.