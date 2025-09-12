Scicli – Tragedia sul litorale di Sampieri, frazione balneare di Scicli, dove un turista settantenne è deceduto in spiaggia. L’uomo, di nazionalità italiana, si trovava in vacanza in una struttura ricettiva del posto.

I fatti sono avvenuti intorno a mezzogiorno di venerdì. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe stato causato da un malore, che gli avrebbe fatto inalare acqua. L’ambulanza del 118 è intervenuta prontamente, ma purtroppo il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.