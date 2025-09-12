Si avvicina la data del pagamento dell’Assegno Unico per il mese di settembre. L’INPS ha comunicato che l’accredito mensile, destinato alle famiglie con figli, arriverà nella seconda metà del mese.
Le prossime date da segnare
I beneficiari che hanno già ricevuto in passato l’assegno possono aspettarsi il versamento nelle giornate del 21 e 22 settembre.
L’INPS ha già reso noto anche il calendario dei pagamenti per i mesi successivi, offrendo un quadro chiaro fino alla fine dell’anno:
Ottobre: 20-21
Novembre: 20-21
Dicembre: 17-19
Secondo i dati aggiornati al 2025, sono oltre 6,1 milioni le famiglie che hanno ricevuto l’assegno, per un totale di quasi 9,7 milioni di figli. L’importo medio a giugno si attestava a 170 euro, variando da un minimo di circa 57 euro (per chi non presenta l’ISEE o supera la soglia massima) a un massimo di 224 euro (per la fascia di ISEE più bassa).
