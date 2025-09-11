Vittoria – Un incidente che ha coinvolto quattro veicoli si è verificato questa mattina sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nel territorio di Vittoria. Il sinistro ha causato il ferimento di due persone, trasportate in ospedale, e ha mandato in tilt il traffico.

L’incidente principale ha visto coinvolte un’Alfa Romeo, una Opel e una Renault Clio. L’evento ha generato una lunga coda di veicoli, e in questo contesto, un autocarro Iveco ha tamponato un’altra vettura. Secondo quanto riportato, il conducente di quest’ultima auto si sarebbe allontanato subito dopo l’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e le squadre dell’Anas, che hanno provveduto a chiudere temporaneamente il tratto stradale al km 291+300 per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. (Foto Franco Assenza)