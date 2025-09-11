Modica – “Il quartiere di Sant’Andrea è la prima di una serie di aree del centro storico e periferiche dove andremo ad incontrare i residenti”. A parlare è il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, dopo l’incontro che si è tenuto ieri al quartiere Sant’Andrea.

“Ieri, insieme agli assessori Concetta Spadaro Piero Armenia, Samuele Cannizzaro, alla presidente del Consiglio Maria Cristina Minardo al consigliere di Forza Italia Leandro Giurdanella e ai rappresentanti delle forze dell’ordine, sono stata a Sant’Andrea per ascoltare dalla loro voce problematiche, esigenze e richieste di chi vive li’, per dare risposte e per condividere le soluzioni. Torneremo a Sant’Andrea e andremo in altre zone della Città per continuare, come Amministrazione, assieme alle Modicane e ai Modicani, un percorso concreto verso la soluzione di ciò che non va e per migliorare dove c’è da lavorare. Siamo pronti – conclude il sindaco di modica – e continuiamo ad essere al servizio della nostra Città. Perché vogliamo prendercene cura e farlo assieme ai nostri concittadini”.