Milano – Grandi Stazioni Retail e iLMeteo.it annunciano una nuova e strategica collaborazione. iLMeteo.it, il primo sito italiano di meteorologia con oltre 6 milioni di utenti medi al giorno, diventa provider ufficiale delle previsioni del tempo per GoTV Plus, il broadcaster digitale presente nelle principali stazioni ferroviarie italiane.

Grazie a questa sinergia, l’informazione meteo è ancora più capillare e puntuale: 11 le città coinvolte – Milano, Torino, Genova, Venezia, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Bari – con contenuti video aggiornati più volte al giorno e specifici per le singole località, sia in Italia che in Europa.

Un servizio che risponde concretamente a un bisogno reale dei viaggiatori contemporanei: sapere che tempo farà prima di salire su un treno, prepararsi ad affrontare un viaggio di lavoro o una vacanza, adattarsi agli imprevisti causati dai cambiamenti climatici, come le sempre più frequenti ondate di calore o i temporali improvvisi.

Servire l’utente proprio nel momento in cui ne ha più bisogno: è questo l’obiettivo della collaborazione con Grandi Stazioni Retail – spiega Emanuele Colli, amministratore delegato de iLMeteo.it – conoscere le previsioni nel momento in cui si parte per una vacanza o per lavoro è un servizio importante, che diventa essenziale in un momento in cui, a causa dei cambiamenti climatici, il tempo può rappresentare un deterrente a intraprendere un viaggio, pensiamo alle ondate di calore ad esempio”. E conclude Colli: “Una partnership importante che ci porta in maniera ancora più diretta e semplice verso un target specifico, i viaggiatori”.

Ma non si tratterà solo di previsioni. Nel corso della collaborazione verranno infatti sviluppati anche nuovi prodotti editoriali a tema meteorologico, con l’obiettivo di informare, ma anche coinvolgere e sensibilizzare, offrendo contenuti di valore in tempo reale.

“Le stazioni sono un crocevia di emozioni, di partenze e ritorni, di attese e desideri – dichiara Cesare Salvini, Chief Marketing & Media Officer di Grandi Stazioni Retail – e offrire ai nostri passeggeri contenuti meteo affidabili e rilevanti significa accompagnarli davvero nel loro viaggio, aiutandoli a sentirsi informati e preparati. La collaborazione con iLMeteo.it si inserisce nella nostra visione di stazione come media di prossimità, utile, coinvolgente e sempre più vicino alle esigenze delle persone.”

“Questa collaborazione con iLMeteo.it si inserisce nel percorso che abbiamo avviato un anno e mezzo fa, portando su GoTV Plus partner editoriali di primo piano. Un lavoro costruito grazie a relazioni consolidate, che oggi ci permette di proporre ai brand un prodotto premium, distintivo e fortemente riconoscibile. GoTV Plus è stata completamente rinnovata: nuovi schermi da 75”, audio attivo e palinsesti sempre più aggiornati rendono la fruizione coinvolgente e di valore. Inoltre, con formati come il Lanner 20”, offriamo ai nostri clienti nuove opportunità di sponsorizzare contenuti editoriali di qualità e raggiungere i viaggiatori in un momento unico del loro percorso.”, commenta Alessandro Tavallini, Media Sales Director di Grandi Stazioni Retail.

Con questa iniziativa, Grandi Stazioni Retail conferma il proprio impegno nell’innovazione dei contenuti digitali e nel miglioramento dell’esperienza complessiva del viaggiatore, valorizzando il tempo trascorso in stazione e rendendolo sempre più ricco di servizi, informazioni e opportunità.