I beneficiari dell’assegno unico dovranno aspettare qualche giorno in più a settembre per l’accredito. I pagamenti, infatti, sono previsti nella seconda metà del mese. L’INPS ha confermato il calendario ufficiale per la parte finale del 2025.
Il calendario dei prossimi pagamenti
Ecco le date da segnare per i prossimi mesi:
- Settembre: 21 e 22 settembre
- Ottobre: 20 e 21 ottobre
- Novembre: 20 e 21 novembre
- Dicembre: 17, 18 e 19 dicembre
Secondo i dati più recenti, nel 2025 l’assegno unico ha raggiunto oltre 6,1 milioni di famiglie, per un totale di quasi 9,7 milioni di figli. L’importo medio a giugno era di 170 euro, oscillando tra un minimo di circa 57 euro e un massimo di 224 euro, a seconda dell’ISEE.
