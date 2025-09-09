Gangi – Fondi dal Pnrr per le mense scolastiche. Dopo i 150 mila euro finanziati, nelle scorse settimane, per la riqualificazione della mensa della scuola elementare Gaspare Vazzano, plesso di via Castello, dal ministero dell’Istruzione e del merito, nell’ambito del Pnrr, missione istruzione e ricerca, è stato finanziato un ulteriore intervento di riqualificazione per 150 mila euro questa volta destinato alla mensa della scuola media di viale don Bosco. Il progetto, curato dall’ufficio tecnico del comune, prevede la realizzazione di nuova pavimentazione, dotazione di più tavoli e sedie, tinteggiatura di tutti gli ambienti utilizzati per il servizio mensa, sistemazione ed ammodernamento della cucina e messa in sicurezza e adeguamento dei locali.

“E’ il secondo finanziamento che otteniamo con i fondi Pnrr per le mense in poche settimane – dichiara il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – dopo quello per la scuola elementare Gaspare Vazzano ora i fondi per la mensa della scuola media sita in viale Don Bosco. Migliorare gli ambienti scolastici e formativi è tra la mission di questa amministrazione comunale, un ringraziamento ai nostri uffici per aver curato la progettazione e al dirigente dell’istituto comprensivo Francesco Serio”.