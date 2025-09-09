Scicli – In occasione di “Sicilia Regione Europea della Gastronomia”, Marina di Modica ha ospitato l’evento “Sicily Food Vibes”, un’esperienza straordinaria dedicata ai sapori e alle eccellenze del territorio. L’iniziativa ha offerto un’occasione unica per celebrare la ricchezza culinaria dell’isola. Al prestigioso evento ha partecipato anche Andrea Giannone Pasticceria di Scicli con delle creazioni pazzesche.

Le creazioni del primo giorno e del secondo giorno di Andrea Giannone Pasticceria

Il primo giorno è stato un vero e proprio omaggio alla tradizione siciliana. Una delle proposte di Andrea Giannone più apprezzate è stata la “Bedda Sicilia”, una cheesecake rivisitata con un tocco unico: una base di cannolo al carrubbo, una ricotta dagli aromi agrumati, l’immancabile cioccolato di Modica e una delicata ganache al carrubbo. Un piatto che ha saputo unire innovazione e autenticità.

Show cooking e collaborazioni

La seconda giornata è stata all’insegna delle collaborazioni. Insieme alla food blogger Barbara Conti di Fantasia in Cucina, è stato preparato un delizioso gelo di carrube. Un momento di grande emozione è arrivato subito dopo, con uno show cooking a quattro mani insieme a Concetto Cicero, per creare la “Perla di Modica”, una sofisticata rivisitazione della tradizionale ‘mpanatiglia modicana.

L’evento è stato un successo grazie all’impegno di Regione Sicilia, FIC, APCI, il Comune di Modica e tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa esperienza indimenticabile. La Sicilia, ancora una volta, ha dimostrato di essere un’autentica fonte di sapori, capace di sorprendere a ogni assaggio.