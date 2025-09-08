Solarino – Tragedia sfiorata a Solarino, in provincia di Siracusa, dove una donna di 52 anni è rimasta folgorata mentre cercava di aprire un cancello elettrico. Pochi istanti dopo, la stessa sorte è toccata alla figlia, intervenuta nel disperato tentativo di aiutarla.

Le condizioni delle due donne sono apparse subito gravi. Allertati, gli operatori del 118, giunti sul posto con un’ambulanza da Floridia, hanno prestato i primi soccorsi, mentre un elisoccorso si è alzato in volo dall’ospedale Cannizzaro di Catania. Stabilizzate, madre e figlia sono state trasportate d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie.