Modica – “Mercoledì prossimo, 10 settembre, alle ore 17, saremo al quartiere Sant’Andrea di Modica per incontrare i residenti. Alla luce di alcune segnalazioni ricevute, abbiamo già attivato e portato a compimento interventi nel quartiere ed altri sono in programma”. Lo annunciano in una nota stampa condivisa: Piero Armenia, Assessore alle Manutenzioni, Samuele Cannizzaro, Assessore alle Politiche ambientali, Concetta Spadaro, Assessore alle Politiche sociali.

Continuiamo in questo modo un’attività di confronto con le nostre concittadine e i nostri concittadini, direttamente nei luoghi dove risiedono”.