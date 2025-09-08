Ispica – La carcassa di un enorme cetaceo è stata trovata nell’incredulità di alcuni bagnanti sulla spiaggia di Santa Maria del Focallo a Ispica. Si tratta di una balena di Cuvier, nota scientificamente come Ziphius cavirostris. La carcassa del cetaceo, trasportata a riva dalle onde, è stata notata da alcuni bagnanti che hanno immediatamente allertato le autorità.

Il Comune di Ispica è intervenuto prontamente per rimuovere l’animale dalla battigia, caricandolo su un trattore. Questo tipo di balena, appartenente alla famiglia dei balenotteri, è conosciuto per la sua natura schiva e per la sua capacità di immergersi a grandi profondità. Le cause della morte, avvenuta in mare aperto, restano sconosciute.