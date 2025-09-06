L’estate non è ancora finita in Sicilia. Il primo weekend di settembre si preannuncia pienamente estivo, grazie a un’area di alta pressione che garantirà tempo stabile e cieli sereni su tutta l’isola. Secondo le previsioni del Servizio informativo agrometeorologico siciliano (Sias), da venerdì a domenica si registreranno temperature al di sopra della media stagionale.

Venerdì 5 settembre

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento potrà verificarsi nelle aree interne, ma senza piogge. Le temperature massime varieranno tra i 26 e i 30 °C, con picchi fino a 34 °C nelle province di Agrigento, Ragusa e Siracusa. Le minime resteranno elevate, non scendendo sotto i 21-23 °C, rendendo le notti calde.

Sabato 6 e domenica 7 settembre

Il copione si ripeterà anche nel fine settimana. Sabato il sole sarà prevalente, con massime comprese tra 28 e 31 °C e punte di 33 °C a Caltanissetta e Ragusa. Sulle coste tirreniche, le brezze marine renderanno il clima più sopportabile, mantenendo le temperature intorno ai 30 °C.

Domenica la situazione non cambierà: cielo sereno, venti deboli e mari calmi. Le temperature si attesteranno tra i 27 e i 33 °C, con punte massime di 32-33 °C tra Catania e Siracusa. Le serate saranno leggermente più fresche, con valori che si avvicineranno ai 20 °C.