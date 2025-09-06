Scicli – La comunità di Scicli questa mattina si è riunita per dare l’ultimo addio a Don Concetto Dipietro, storico parroco e pilastro della Chiesa locale. I funerali presieduti dal Vescovo Mons. Salvatore Rumeo, sono stati celebrati nella chiesa del Santissimo Salvatore al Villaggio Jungi di Scicli, e hanno visto la partecipazione di numerosi fedeli, amici e conoscenti che hanno voluto rendere omaggio al sacerdote.

Don Concetto, originario di Pachino, era arrivato a Scicli alla fine degli anni ’50 e da allora ha esercitato il suo ministero con dedizione. Ha ricoperto diversi incarichi, servendo come viceparroco a San Bartolomeo, per poi operare nel Villaggio Jungi e nella Chiesa Madre. Negli ultimi tempi era stato il sacerdote e rettore della chiesa di San Michele Arcangelo.

La diocesi di Noto ha invitato la comunità a unirsi in preghiera per l’anima del sacerdote, che ha dedicato gran parte della sua vita al servizio pastorale.