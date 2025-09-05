Le vacanze estive sono spesso sinonimo di eccessi a tavola, ma il rientro a settembre è il momento ideale per rimettersi in riga. Non si tratta solo di perdere peso, ma di depurare l’organismo e ritrovare un equilibrio fisico e mentale.

Ti proponiamo due diverse strategie alimentari per affrontare questo periodo, con l’avvertenza che si tratta di diete lampo e non bilanciate, da seguire per una sola settimana e sempre sotto la supervisione di un nutrizionista.

1. Dieta Low Carb: perdi fino a 4 kg

La dieta Low Carb considerata da molti esperti uno dei metodi più efficaci per dimagrire velocemente, la dieta a basso contenuto di carboidrati prevede un consumo massimo di 120 grammi al giorno. Se seguita per un paio di settimane, può aiutare a perdere fino a 4 kg, agendo principalmente sul grasso corporeo.

2. La Dieta Militare: 3 giorni di rigore

Questa dieta è diventata celebre per la sua capacità di far perdere peso e sgonfiare il corpo in soli 3 giorni. Ideata per depurare l’organismo in sole 72 ore, è un regime alimentare molto restrittivo. Per capire come e se funziona, è sempre consigliabile consultare un esperto.

Importante: Qualsiasi dieta tu scelga, non dimenticare di abbinarla a un po’ di attività fisica. Anche una semplice camminata al mattino può bastare per riattivare il metabolismo e favorire il deficit calorico.