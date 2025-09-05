Sono stati identificati Manuel e Doris Buhagiar, di 73 e 69 anni, le due vittime del tragico incidente stradale avvenuto mercoledì sulla strada statale 194, la “Ragusana”. La coppia, originaria di Malta, viaggiava a bordo di una Toyota Yaris.

Secondo la ricostruzione iniziale dei carabinieri di Augusta e Lentini, la loro auto si è scontrata frontalmente con un camion Mercedes che trasportava materiale di risulta e che proveniva dalla direzione opposta. L’incidente si è verificato al chilometro 10, vicino a un distributore di benzina in territorio di Lentini. Manuel Buhagiar, un ex agente, e sua moglie sono morti sul colpo. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte della collisione.