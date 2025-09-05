Modica – “Continuiamo anche in questi giorni di avvio settembre, il nostro lavoro di promozione turistica della Città attraverso varie fasi e varie iniziative. Vogliamo rafforzare in maniera concreta idea di un turismo che cresca attraverso la destagionalizzazione e, proprio per questo, abbiamo deciso di puntare ad una proposta che cade, temporalmente, ai margini del clou della stagione estiva ma che è basata sull’eccellenza”. E’ quanto si legge in una nota stampa condivisa a firma del sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, e dall’assessore al Turismo, Tino Antoci.

“E quale migliore eccellenza in terra di Sicilia, del binomio cibo-mare? Da qui – continua la nota del sindaco e dell’assessore – la scelta di fare di Marina di Modica la location della ‘nostra’ tappa degli eventi di Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025. Il prossimo primo week end di settembre, infatti, Marina di Modica è la vetrina dove proporre la bontà e la bellezza della produzione eno-gastronomica di questo lembo dell’Isola.

Lo faremo in un grande evento che assume un significato che andrà ben al di là dei tre giorni dal 5 al 7 settembre in cui esso avrà vita. Tre giorni fra eventi, cooking show, laboratori, masterclass, pastry show, convegni ma anche intrattenimento. Siamo sicuri che saremo in tanti a godere di un fine settimana che farà di Marina di Modica e del suo cuore, piazza Mediterraneo, la capitale di Sicily Food Vibes”.