Scicli – Scicli in lutto per la morte di Giuseppe Raimondo, il pastore di 45 anni ferito da un colpo di arma da fuoco lo scorso 22 agosto nelle campagne sciclitane.

Il 45enne è deceduto questa mattina, poco dopo le 9, all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, dove era stato ricoverato in attesa di un delicato intervento chirurgico.

Raimondo era stato colpito da alcuni proiettili di un fucile da caccia la sera del 22 agosto, nelle campagne di contrada Fondo Oliva, a Scicli. Nonostante il trasferimento in un’altra struttura e il tentativo dei medici di stabilizzarlo, le sue condizioni sono sempre rimaste critiche. Le indagini, coordinate dai Carabinieri di Modica, continuano per fare luce sulla dinamica dell’accaduto, che resta ancora poco chiara. Con la morte dell’uomo, l’accusa per chi ha sparato potrebbe cambiare, passando dall’ipotesi di incidente di caccia a quella di omicidio. Le indagini, ancora in corso, dovranno fare piena luce sull’esatta dinamica dei fatti.