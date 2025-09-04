Scicli – È morto all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa Giuseppe Raimondo, il pastore di 45 anni ferito da un colpo di arma da fuoco all’addome lo scorso 22 agosto nelle campagne di Scicli. L’uomo era ricoverato in condizioni critiche e non è riuscito a superare le gravi lesioni riportate.

La vicenda, ancora avvolta nel mistero, è avvenuta in contrada Fondo Oliva, durante una presunta battuta di caccia al cinghiale. Raimondo era stato inizialmente trasferito all’ospedale di Modica e successivamente a Ragusa per un intervento chirurgico, ma le sue condizioni erano sempre state giudicate molto gravi e non è stato operato. Sulla dinamica dei fatti indagano le forze dell’ordine.