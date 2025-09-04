Ragusa – Divertirsi in sicurezza: sono stati oltre 1300 gli utenti del servizio di trasporto straordinario da e per il Koala. Lo dichiarazione dell’assessore alla Mobilità Giovanni Gurrieri. ““I dati parlano chiaro: con oltre 1300 utenze complessive (1035 da Marina e 322 da Ragusa) il servizio di trasporto straordinario da e per il Koala ha permesso a tantissime ragazze e ragazzi di andarsi a divertire in tutta sicurezza, senza doversi mettere su strada con mezzi propri.

Anche alla luce di questi numeri,- spiega l’assessore Gurrieri – e convinti che la percentuale dei fruitori da Ragusa sia destinata a crescere con il progressivo rientro in città dopo le vacanze estive, questo servizio gratuito proseguirà anche a settembre, in occasione di tutti gli eventi della discoteca, passando sempre da Ibla, terminal Scalo Merci e Marina.

Ricordo gli orari: partenza da Ragusa Ibla (Largo Ottaviano) alle 22.50, da terminal Scalo Merci alle 23.00 e da via Brin a Marina di Ragusa alle 23.25; ritorno con partenza dal Koala alle 2.50 e alle 04.10. Sensibilizzare, diffondere e radicare queste abitudini vuol dire sostenere concretamente la sicurezza stradale e la tranquillità di tutti: ragazzi, famiglie e altri automobilisti”.