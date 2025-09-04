Dopo un’estate senza troppi eccessi di calore, la Sicilia si prepara a un fine settimana di tempo stabile. Secondo le previsioni de Il Mio meteo Sicilia di Marco Gelfo, la pressione si sta gradualmente rafforzando, portando un miglioramento delle condizioni meteorologiche.
Previsioni per venerdì 5 settembre
Nella giornata di domani, venerdì 5 settembre, l’alta pressione si consoliderà sull’isola. Rimarranno alcune nuvole sparse sui settori settentrionali e orientali, mentre nel resto della regione il cielo sarà poco nuvoloso, con ampie schiarite previste soprattutto nelle zone interne nel pomeriggio.
Le temperature saranno in aumento, riportandosi su valori più tipici della stagione. I venti soffieranno da deboli a moderati, con rinforzi da nord-ovest sullo Stretto di Sicilia e da nord sullo Ionio. I mari risulteranno generalmente poco mossi o mossi.
La tendenza per la prima decade di settembre è il mantenimento di condizioni di bel tempo, con possibili cambiamenti significativi attesi solo dopo il 10 del mese con una nuova ondata di possibile maltempo.
