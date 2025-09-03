Floriana Gentile, tra le attrici protagoniste del film Maserati-The Brothers al fianco di Anthony Hopkins, Andy Garcia e Jessica Alba è approdata alla 82^ Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia per ritirare il premio per conto della Famiglia Bugatti.

Il Cine Award 2025 celebra il Made in Italy e la forza del cinema nel raccontare le grandi storie degli imprenditori italiani che hanno fatto la storia, come nel caso di Ferrari, Lamborghini, Maserati e Bugatti. La cerimonia, presentata dal conduttore Rai Beppe Convertini, ha premiato i protagonisti del cinema italiano e internazionale fondendo mito, creatività e passione.

Floriana Gentile ha dichiarato: “È un onore ritirare questo premio a nome della famiglia. Bugatti rappresenta ingegno, eleganza e innovazione, valori che vogliamo condividere attraverso il cinema.” Gianni Ippoliti, giornalista e conduttore Rai, ha ricordato come celebrare Bugatti significhi riconoscere la tradizione italiana che unisce talento industriale e narrazione cinematografica.

I premiati 2025