Modica – Si terrà l’11, 12 e 13 settembre 2025, presso la Sala “Paolo Borsellino” del P.O. “Maggiore-Baglieri” di Modica, il corso di formazione “Change Management in Sanità”, rivolto a 25 professionisti delle unità operative di ostetricia e ginecologia. Responsabile scientifico dell’iniziativa è il dott. Giovanni Cavallo. Dopo i saluti della Direzione Strategica, le lezioni saranno tenute dal dott. Fabio Crapitti, esperto di comportamenti organizzativi.

Il programma affronterà temi di grande attualità per il contesto sanitario: la leadership nei percorsi assistenziali, la comunicazione empatica nella relazione medico-paziente, la motivazione dei gruppi di lavoro e le tecniche di problem solving utili ad affrontare i conflitti organizzativi.

«Parlare di change management – sottolinea il dott. Cavallo – significa preparare i professionisti a governare la complessità e rendere i percorsi assistenziali più efficaci e vicini ai bisogni della comunità. Vuol dire migliorare la qualità delle cure, rafforzare il lavoro di équipe e affrontare in modo costruttivo le sfide quotidiane».